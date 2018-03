Auf den Spuren Darwins und Humboldts

Anzeige

Video Lokales Axel Brümmer & Peter Glöckner "20 Jahre Abenteuer - extrem"

So ganz ging dabei ihre wirtschaftliche Rechnung nicht auf. „Im Nachhinein war das das Beste, was passieren konnte“, sagt Axel, denn so gab es das, was heute ihre Reisen ausmacht, nämlich den intensiven Kontakt zu den Menschen, zur Natur.

Klar, blieb der Blick auf die Natur nicht aus, die Kamera immer im Anschlag. Abtauchen mit Meeresschildkröten, Haien, Octopussen und anderem Getier oder unendliche Weiten in Hochgebirgen sowie eine regelmäßig wiederkehrende Riesenwelle am Amazonas.

Kontinent ist eine zweite Heimat

Sie nehmen die staunenden Gäste mit in die Welt der beiden Radler, die dieses Mal quer durch Südamerikas Norden unterwegs waren. Dort, wo einst Alexander von Humboldt seine Spuren hinterließ, wo Charles Darwin seine Vererbungstheorien bestätigt fand.

Von sich selbst sagen sie, dass Südamerika ihre Heimat geworden ist. Mehrfach haben sie die Länder bereist, ihre Frauen dort kennengelernt. Und wie ist das so, rund um die Uhr zusammenzuhängen? Axel meint: „Streit gibt es, aber, was für einen Sinn hat es – wir müssen ja doch zusammen weiter.“ Allerdings sind Brümmer und Glöckner auch getrennt unterwegs, treffen sich irgendwo wieder.

Jüngst geht es mit den Familien auf Tour, dann bekommen die Kinder von einem bis 27 Jahre an den passenden Orten aus den Tagebüchern von Peter Glöckner vorgelesen. Die beiden „Alten“ erleben mit ihren Kindern und Frauen die eigenen Reisen so noch einmal.

Und weil mehr Jugendliche diese Erfahrungen machen können sollen, veranstalten die zwei Abenteurerreisen mit Kindern, deren über Aktionen erwirtschafteten Spendengelder für die Waisenhäuser, die das Duo unterstützt, selbst an den Ort bringen können, wo sie helfen. Eine einzigartige Erfahrung, die bisher etwa 30 Kinder aus ganz Deutschland machen durften.

Eigentlich bedarf es keiner Verwunderung, dass die beiden das Thüringer Weltsichten-Festival ins Leben gerufen haben. Bereits zum 20. Mal gehen 20 Referenten in diesem an den Start, um von ihren Reisen in Wort, Bild und Film zu berichten.

„Kommt vorbei und bringt ein Zelt mit, dann könnt ihr alles vom 2. bis 4. März live miterleben“, motiviert Brümmer. Ein Wiedersehen gäbe es dann auch mit dem Capoeira-Meister Leonys Borges von der Capoeira-Schule „Felix Negro“, der in der Brühler Festhalle den Vortrag der Weltenbummler mit einer begeisternden Performance auf dem Berimba, einem Musikbogen, der an einem Flaschenkürbis als Klangkörper befestigt ist. Die Musik gibt den Takt für das Capoeira-Spiel vor.

Rhythmen und wilde Figuren

Blitzschnell zeigt der Brasilianer Schritt- und Trittfolgen, Sprünge und einen Salto – da donnert der Applaus. Im Foyer der Festhalle gehen die Bücher aus dem Weltsichten-Eigenverlag weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln und es bleibt Zeit für konkrete Fragen, die Brümmer und Glöckner gerne beantworten.

Es ist ein bereichernder Abend, den Joachim Klotz als Leiter der Bücherei organisiert hat: „Die beiden waren vor über zehn Jahren schon einmal da“, erzählt er, dass auch damals schon Vortrag, Engagement und Bilder faszinierten.

