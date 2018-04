Auf der Suche nach dem Zuhause Gottes

Anzeige

Doch nach und nach kristallisiert sich heraus, dass die Antwort auf die Frage nicht ganz so einfach sein dürfte, immerhin heißt es auch im Glaubensbekenntnis, Gott solle einkehren „unter mein Haus“. Und auch bei der Eucharistie sei Gott mitten unter den Menschen.

Das Zuhause ist für die Christen wichtig, wie es auch die Bibel zeigt. So heißt es: „Baut Häuser und wohnt darin“. Auf diese Weise spricht – mit der Stimme des Propheten Jeremia – Gott zum Volk Israel, das nach verlorenem Krieg von seinen Feinden ins Exil nach Babylon geführt wird.

Gott kennt also offensichtlich das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach einem Zuhause. Die Bibel erinnert aber auch daran, dass man sich nicht für die Ewigkeit in einem Haus einrichten kann. Dennoch bietet Gott ein ewiges Zuhause an.

In der Michaelskirche traten am Samstag Annalena Amato, Luca Friedmann, Noel Gonzalez Perez, Ben Grujic, Alejandro Jimenez Montag, Dana Peste, Paul Schübel und Lina Zoe Stanka erstmals an den Tisch des Herrn, um das Abendmahl zu empfangen. ras

