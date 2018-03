Anzeige

„Mit allen Sinnen genießen“ dürfen Besucher der Abendandacht am Mittwoch, 14. März, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Brühl. Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und Iris Rössler werden die Gedanken des Hoheliedes genussreich erlebbar machen. Pfarrer Oliver Seel beschäftigt sich am Samstag, 17. März, um 18 Uhr in der Schutzengelkirche in Brühl mit der Liebe eines Königs und stellt fest: Auch dieser „kann Liebe nicht kaufen“.

Frühlingserwachen in der Kirche

Das Ende der ökumenischen Bibeltage wird am Sonntag, 18. März, um 10 Uhr in einem ökumenischen Gottesdienst in St. Michael in Rohrhof gefeiert. Eine Frauengruppe hat im Hohelied den Zusammenhang zwischen Natur und Liebe sowie Sehnsucht und Frühlingsgefühlen erarbeitet und den Gottesdienst unter das Thema „Frühling(s)erwachen“ gestellt. Musikalisch mitgestaltet wird dieser von der Gruppe „4Tones“. eg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018