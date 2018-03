Aufblühen zum Jubiläum

Anzeige

Brühl.1928 zeichnete sich schon die Weltwirtschaftskrise am Horizont ab. Viele Deutsche setzten da bereits auf Selbstversorgung. Und damit die gut gelingen konnte, gründeten sich allerorts Obst- und Gartenbauvereine. So auch in Brühl. Der örtliche Obst- und Gartenbauverein feiert somit aktuell sein 90-jähriges Bestehen.

Ein erstes Geburtstagsgeschenk gab es bei der Jahreshauptversammlung: Alle Mitglieder wurden zum kostenlosen Mittagessen eingeladen. Vorsitzende Jutta Appel begrüßte unter anderem beim Sektempfang die Ehrenmitglieder Franz Steck und Klaus Nothhelfer. Die zweite Vorsitzende, Angelika Herm trug ein selbst gereimtes Gedicht zum 90. Jubiläum vor.

Die Geehrten Die goldene Vereinsurkunde für 30-jährige Mitgliedschaft erhielten Doris Scheuler, Inge Kronemayer und Hans Appel. Für 20 jährige aktive Mitgliedschaft erhielt Uwe Brunner die Ehrung. Den Ehrenamtspass der Gemeinde Brühl bekamen Eve Hochlenert-Zimmermann und Marianne Perrone. ras

Etwa die Hälfte der Vereinsmitglieder war der Einladung gefolgt. Nach dem Essen begann der offizielle Teil mit dem Bericht des Vorstandsteams und einem Rückblick auf das vergangene Jahr, der mit Bildern unterlegt war. Es gab viel zu sehen: Nach dem Baumschnittkurs im Januar folgte im Februar die Jahreshauptversammlung, bevor im März der Schnittkurs für Rosen-und Ziersträucher stattfand. Im Juli fuhr man zur Gartenschau nach Bad Herrenalb und im September in die Pfalz zum Hambacher Schloss mit anschließender Weinprobe in Edesheim. Am Ferienprogramm der Gemeinde nahm man mit einem Ausflug ins Technoseum teil und im Oktober wurde im Haus der Kinder wieder Apfelsaft gepresst.