Aufgabe ist nie gelungen

Ein wenig verwundert reibt sich der Betrachter schon die Augen, wenn er in der Normannenstraße steht und sich das Straßenschild – insbesondere den Zusatz – anschaut. Da geht es zur Hausnummer eins über die „Nieblungenstraße“.

Und dann fängt er an, über den Schildermacher zu sinnieren. War er eventuell ein besonders kritischer Wagnerianer, der die Aufführungen auf dem Grünen Hügel als nie gelungen bewertet hat? Oder ist es ein Freudscher Versprecher nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Schild zu beschriften? Siegmund statt Siegfried also? Stand er in Nibelungentreue zu den Helden dieses Epos, die nie bezwungen waren, hat er also die Niebezwungen nur falsch geschrieben? Oder war er vielleicht doch nur das Opfer eines Schreibfehlers, wie er jedem von uns passieren kann? Fragen über Fragen. Und so heißt es nicht umsonst: Uns ist in „alten mæren wunders vil geseit“.

Mir persönlich gefällt die Version mit den nie bezwungenen Recken fast am besten, doch sie ist der Überlieferung gemäß schlichtweg falsch. Schließlich ist Siegfried ja doch an einer der vielen Siegfriedquellen des Odenwalds bezwungen worden – wenn auch hinterrücks gemeuchelt. Und auch die übrigen Helden der Sage finden laut Dietrich von Bern schließlich den Tod, als die Könige und mehr als 1000 Recken vom Rhein die Donau entlang bis zum Palast von Etzel ziehen.

Erst als sie sich auf diese Schicksalsreise begeben, nennt der Dichter die Burgunder Nibelungen – der Schatz hat seinen Besitzern, zuerst den Söhnen König Nibelungs, dann Siegfried, den Tod gebracht. Bald wird sein Fluch auch die Burgunder treffen, der Namenswechsel deutet dies an. Vielleicht wollte der Schildermaler den Bewohnern der Straße einfach ein solches Schicksal ersparen und veränderte deswegen den Namen, um den Fluch der Nibelungen für die Menschen der Niebelungenstraße zu bannen.

Erfahren werden wir es wohl nicht. So gelingt es nie, das Rätsel zu lösen – oder es gelingt eben ni.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019