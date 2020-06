Aufträge für den Sportpark-Süd

Brühl.Gleich zwei Auftragsvergaben rund um den Sportpark-Süd stehen auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag, 22. Juni, um 18.30 Uhr in der Festhalle. So geht es um die Architektenleistungen für den Versorgungspavillon beim geplanten FVB-Clubhaus und die Stahlbauarbeiten für die Zwinger des Schäferhundevereins, der sein bisheriges Domizil zugunsten des Sportparks verlässt und auf die andere Seite der Ketscher Straße umzieht.

Zudem geht es um den Neubau eines Gemeindewohnhauses in der Albert-Einstein-Straße und auch um Zuschüsse der Kommune für die Chorgemeinschaft, den Fußballverein, den Turnverein und den Sportverein Rohrhof von insgesamt knapp 5000 Euro.

Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderats, aber auch der Bürger, runden das Programm ab. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.06.2020