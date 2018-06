Anzeige

Brühl.Das Bedürfnis nach erholsamer Bewegung in Wald und Flur für natur- und tierliebende Menschen wird immer wichtiger – besonders für Hunde und deren Halter ist dies von großem Wert. Bewegt man sich in sensiblen Gebieten, wie etwa einem Naturschutzgebiet, so sind zum Schutze der dort lebenden Tiere und Pflanzen aber ein Regeln zu beachten, steht in einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes Schwetzingen. „Diese sind leider nicht immer bekannt und führen bisweilen auch noch zu Konflikten“, heißt dort es weiter.

In einer gemeinschaftlich angebotenen Veranstaltung möchte der Verein das gegenseitige Verständnis zwischen Spaziergängern mit Hunden, Naturschützern, Forst und Jägern fördern. Begleitet wird der Abend auch vom Ordnungsamt der Stadt Schwetzingen, das die rechtliche Seite beleuchtet.

Theorie und Praxis

Eigens dazu hat der Verein der Hundefreunde Rohrhof, die Nabu-Stiftung „Nationales Naturerbe“, die Hundeschule „G.A.M.E.“ sowie der Nabu Schwetzingen und Umgebung ein Programm bestehend aus Vortrag, Gespräch und Praxis entwickelt. Die Veranstaltung beginnt mit dem Vortrag in der Gaststätte des Vereins der Hundefreunde, Hanfäcker, am Dienstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr. Der Praxisteil wird durch einen fachlich begleiteten gemeinsamen Spaziergang wenige Tage nach dem Vortrag erfolgen. zg