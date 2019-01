Ausflug an den Mittelrhein geplant

Brühl.Die evangelische Kirchengemeinde Brühl und das kirchliche Umweltteam „Grüner Gockel“ veranstalten in diesem Jahr einen Tagesausflug zu einem der sehenswertesten Orte entlang des Rheins: Mit einem komfortablen Reisebus geht es ins pittoreske Andernach, eine Perle im Mittelrheintal, wo die „Essbare Stadt“ erkundet wird. Am Dienstag, 25. Juni, startet die Tagestour um 7.30 Uhr am Gemeindezentrum Rohrhof.

In Andernach heißt es dann nicht „Betreten verboten“, sondern „Pflücken erlaubt“. Seit 2010 wurden an der Mauer zum Schlossgarten 101 Tomatensorten, 100 Bohnensorten, 20 Zwiebelsorten sowie zahlreiche weitere Nutzpflanzen angebaut, die erkundet werden können.

Die Teilnehmer lernen außerdem die Historie der über 2000 Jahre alten Stadt bei einer ausführlichen Führung kennen. Eine Schifffahrt auf dem Rhein und ein „Geysir-Erlebnis“ runden den Tagesausflug ab, versprechen die Organisatoren. Die Kosten inklusive aller Ausflüge liegen bei 60 Euro.

Anmeldungen sind noch möglich bis Freitag, 15. März, im evangelischen Pfarrbüro, Kirchenstraße 1, Telefon 06202/7 12 32. zg

