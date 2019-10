Ausflug mit Überraschungen

Region.Bezaubernde Landschaften, bunt belaubte Weinberge, mittelalterliche Städtchen wie Kaysersberg oder Riquewihr, aber auch Flammkuchen, Gugelhupf und Riesling, Pinot Noir und Münsterkäse – davon können sich die Teilnehmer der Abschlussfahrt des Kurpfälzer Reiseclubs überraschen lassen. Ab sofort läuft dafür die Anmeldefrist.

Es geht hinauf auf die Höhen der Vogesen zur Haute Koenigsbourg, einer der beeindruckendsten Burgen Europas. Weiter führt die Reise nach Straßburg, in die europäische Metropole und Hauptstadt des Elsasses. Die Ausflügler erleben die schönsten Winkel bei einer Bootsfahrt auf der Ill, die sich mit Schleusen und Kanalsystemen sanft um das Zentrum heraumbettet.

Zum Abschluss der Reise erreicht der Reisebus dann Wissembourg am Ende der französischen „Route de Vin“ und am Anfang der Deutschen Weinstraße und dort im „Schweigener Hof“ am Deutschen Weintor hat Organisator Kurt Geitner zum Abendessen Plätze reserviert.

„Diese Tagesfahrt zum Saisonabschluss im „Goldenen Oktober“ wird ein Höhepunkt im Reisejahr. Wie immer auf unseren Reisen haben wir ein oppulentes zweites Frühstück eingeplant, zu dem die Gäste herzlich einladen sind“, sagt Geitner.

Im Reisepreis von 85 Euro entlang der ,Route de Vin’ am Samstag, 26. Oktober, sind ist Folgendes enthalten: Fahrt im modernen Reisebus, ganztags Reiseleitung, zweites Frühstück, Touristenbahn in Riquewihr, Eintritte zur Haute Koenigsburg, Bootsfahrt auf der Ill sowie einige kleine Überraschungen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.10.2019