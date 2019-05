Ausflug zu Party im Freien

Brühl.Vatertag ist Ausflugstag. Doch die Art, wie Männer Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, nutzen, ist sehr individuell. Der Bollerwagen-Spaziergang mit Kind und Kegel raus ins Grüne steht hoch im Kurs. Denn eine Umfrage hat ergeben, dass lediglich neun Prozent der befragten Männer diesen Tag für einen „reinen Männertag“ nutzen. Die meisten deutschen Männer, nämlich 53 Prozent, wollen nichts Besonderes unternehmen. Viele nutzten den Tag hingegen, um Zeit mit der gesamten Familie (23 Prozent) oder dem Kind (vier Prozent) zu verbringen.

Und für alle Gruppen bietet sich der Feiertag für einen Ausflug zum Weidweg an. Dort kann die ganze Familie die Natur erleben, Touren durch die schöne Auenlandschaft machen oder mit der Kollerfähre auf das andere Rheinufer übersetzen.

Zudem werden Feste den Weg säumen. So lädt die SPD „aktive und werdende Väter, aber auch Mütter und die ganze Familie“ zum Gänsweidfest unterhalb der Grillhütte ein. Der Betrieb beginnt um 10 Uhr und ab 10.30 Uhr gibt es das beliebte Weißwurstfrühstück. Dazu serviert DJ Dimi Hintergrundmusik.

Der Angelsportverein Rohrhof bittet die Ausflügler ab 10 Uhr zu Tisch. In der idyllischen Atmosphäre bei der Fischerhütte am Anglersee warten als Delikatesse Zander- und Seelachsfilets, die von den Anglern selbst gewürzt und knusprig herausgebacken werden, auf die Gäste. Auch die Freunde des Angelsportvereins 1965 Brühl laden zwischen 10 und 18 Uhr zum geselligen Vatertagstreffen bei ihrem schönen Vereinsdomizil am Weidweg. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019