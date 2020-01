Ausgebildete Spezialisten

Hallo Kinder! Ich finde es faszinierend, wie Hunde den Menschen helfen können. Wie wichtig sie euch Menschen sind, das zeigt der heutige Tag des Blindenhundes. Ein eigener Ehrentag für diese Tiere – toll! Das Datum für diesen Tag ist nicht zufällig gewählt. Er geht zurück auf die Gründung der weltweit ersten Schule für Blindenhunde am 29. Januar 1929 in den USA. Doch die Idee, Hunde als Helfer für Menschen mit Sehbehinderung einzusetzen, ist schon viel älter. Bereits 1780 halfen Hunde in einem Blindenhospital in Paris den Menschen – allerdings war damals die Ausbildung der Tiere noch nicht wirklich organisiert. Heute muss ein Hund eineinhalb Jahre eine Schule besuchen, um seinen Menschen dann an Hindernissen oder Stolperfallen vorbeizuführen und durch den Verkehr zu leiten. Am Ende gibt es für die Hunde eine Prüfung und ein Staatsexamen. Aber auch danach können Blindenhunde nicht wirklich erkennen, wann es sicher ist, eine Straße zu überqueren. Und sie können an einer Ampel auch nicht sehen, wann sie von Grün auf Rot wechselt. Es ist immer der Mensch, der bestimmt, wann es sicher ist, die Straße zu überqueren. Der Hund führt die Person dann über die Straße, um die andere Seite zu erreichen. Aber: Auch wenn der Hund nicht weiß, wann es sicher ist, die Straße zu kreuzen: Wenn er ein Auto sieht, das näher kommt, wurde er darauf trainiert, anzuhalten oder zu versuchen, die Person von der drohenden Gefahr wegzuleiten. Ich finde das einfach toll – schade, dass es keine Blindenfüchse gibt. Ich glaube mir würde das Helfen auch Spaß machen.

