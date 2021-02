Auto auf Parkplatz steht in Flammen

Brühl.Die Karosserie qualmt gewaltig. Heiße Flammen steigen aus dem Auto hervor. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Schwetzinger Straße stehen Motorraum und Teile des Innenraues bereits in Flammen. Mit einem Trupp unter Atemschutz löschen die Einsatzkräfte das Feuer ab. Um auch die letzten Flammen zu ersticken, bringen sie zusätzlich einen Schaumteppich aus. Somit ist das Feuer auf dem Parkplatz in kurzer Zeit gelöscht, teilt Pressesprecher Cort Bröcker mit. Nach den Aufräumarbeiten rücken die Einsatzkräfte wieder ein. Eine Spezialfirma wird zum Abschluss zur Reinigung des Parkplatzes angefordert. Im Einsatz sind der Einsatzleitwagen sowie zwei Löschfahrzeuge mit insgesamt 20 Einsatzkräften.

