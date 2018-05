Anzeige

Brühl.Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Bundesstraße 36. Ein 33-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford auf der B 36 Richtung Mannheim unterwegs.

In Höhe Brühl verließ er die Bundesstraße in Richtung Landesstraße 599. Dabei kam er in der Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit einem 53-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen, der auf der Zufahrt zur B 36 in Richtung Mannheim fuhr.

Die beiden Kinder, die auf dem Rücksitz im Ford gesessen waren, wurden an der Unfallstelle vorsorglich durch Rettungskräfte untersucht, waren jedoch unverletzt. Auch die Fahrer kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon.