Autofahrer haben weiterhin Vorrang

Brühl.„Wir liegen bei der Aktion Stadtradeln im guten Mittelfeld der Teilnehmer aus dem Rhein-Neckar-Kreis“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Kampagne des Klima-Bündnisses aus 1700 europäischen Kommunen läuft noch bis Freitag, 29. Juni. Damit soll ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region geleistet werden.

So sollen die Einwohner als Teams innerhalb des Aktionszeitraums möglichst viele Fahrradkilometer sammeln und entsprechend melden. Die geradelten Kilometer werden auf www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis eingetragen. „Wir liegen aktuell auf dem zehnten Platz der 23 beteiligten Kreiskommunen“, betont Göck. Das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel soll so auch in Brühl gestärkt werden. Doch, dass nicht alles ganz so rund läuft, zeigte die jüngste Gemeinderatssitzung. Da wurden gleich drei für Radler nicht ungefährliche Stellen in der und um die Gemeinde angesprochen.

Radfahrer müssen warten

Ein Schuss, der nach hinten losging, war die Anregung eines Bürgers im Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan. Er hatte auf die für Radfahrer kritische Stelle beim Zubringer von der Landesstraße L 599 auf die Schwetzinger Straße hingewiesen. Auf diesem Radweg fahren beispielsweise tagtäglich unzählige Schüler auf ihrem Weg zu und von den weiterführenden Schulen in Schwetzingen. Oben auf der Brücke über Autobahn, Landesstraße und Schnellbahntrasse müssen die Radler dann die Zubringerstraße über zwei Verkehrsinseln kreuzen. Dabei müssen sie auf Autofahrer aus drei Richtungen achten, die teilweise mit sportlichem Tempo dort abbiegen.