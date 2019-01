Autofahrern droht die nächste Großbaustelle

Brühl/Ketsch.Schon lange wird aus dem Brühler Rathaus bemängelt, dass die Landesstraße 630, also die Schwetzinger und Ketscher Straße, als wichtige Verkehrsachse einen schlechten Zustand aufweist. Nun hat das verantwortliche Regierungspräsidium verkündet, dass dieser Abschnitt rund um den Kreisel bei der Villa Meixner saniert werden soll. Und auch die Landesstraße L 599 – die Umgehung von Brühl und Ketsch – soll in der näheren Zukunft einen neuen Belag bekommen.

Wer ist für die beiden Straßenabschnitte zuständig?

In beiden Bereichen handelt es sich um eine Landesstraße, bei der die Verantwortlichkeit im Regierungspräsidium Karlsruhe, genauer gesagt im Baureferat Nord, liegt. Rund um den Kreisverkehr wird die Aufgabe allerdings vom Regierungspräsidium an die Gemeinde als ausführendes Organ delegiert.

Was bedeutet diese Delegierung der Arbeiten?

Das heißt, dass die Mitarbeiter des Rathauses beim Kreisel die planerischen Vorbereitungen, Ausschreibung und die Überwachung der Durchführung vornehmen. Die Kosten von geschätzten 300 000 Euro für die Maßnahme werden der Kommune dann vom Regierungspräsidium ersetzt. Diese Aufgabenteilung hatte Bürgermeister Dr. Ralf Göck vor zwei Jahren vorgeschlagen, um eine zügigere Umsetzung zu erreichen.

Gibt es schon genaue Termine für die Sanierungen?

Die Sanierung des Kreisverkehrs soll noch im laufenden Jahr angegangen werden, betont das Regierungspräsidium auf unsere Anfrage. Die Umgehungsstraße soll in drei Abschnitten saniert werden – als angedachter Termin dafür ist zurzeit das Frühjahr 2020 im Gespräch. Sollte es die Haushaltslage zulassen, könnten die Abschnitte sogar schon zum Ende des laufenden Jahres angegangen werden, meint die Pressesprecherin der Karlsruher Behörde, Irene Feilhauer. Sie räumt allerdings ein, dass dieses Vorgehen bislang nur „in der Planung drin ist – Genaueres ist noch nicht entschieden“. Aber die Maßnahmen seien dringend notwendig, betont Baudirektorin Karin Mihatsch, stellvertretende Referatsleiterin des Baureferats Nord.

Was bedeutet die geplante Sanierung dann für den Verkehr?

„Es bedeutet, dass es für die Verkehrsteilnehmer zu Unannehmlichkeiten wie Staus und Umleitungen kommen wird“, sagt Mihatsch. In beiden Fällen wird sogar von einer Vollsperrung der betroffenen Straßenabschnitte ausgegangen, heißt es aus dem Regierungspräsidium. Bei der L 630, also dem Bereich rund um den Kreisel bei der Villa Meixner, soll es laut Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe eine örtliche Umleitung geben. Das ist bei der Umgehungsstraße L 599 – die parallel zu Autobahn und Bahntrasse verläuft – nicht so einfach.

Wie lange wird die Vollsperrung jeweils dauern – sind beide Projekte aufeinander abgestimmt?

Darüber kann das Regierungspräsidium noch keine genauen Angaben machen, allerdings wird darauf verwiesen, dass die Sanierung der Verschleißdecke auf der L 599 eventuell in drei Abschnitten erfolgen könnte. Damit würde die Verkehrsbelastung während der Bauphasen ein Stück weit geringer, allerdings längerfristiger ausfallen als bei einer Vollsperrung der kompletten Landesstraße zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen-Nord, also beim Einkaufszentrum, bis zur Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim im Süden von Ketsch.

Was genau wird bei der Sanierung gemacht?

Das Problem in beiden Straßenabschnitten sind die vielen Risse und Vertiefungen in der Verschleißdecke. Sie sollen – so die bisherige Planung – durch einen neuen Aufbau verschwinden. Dazu muss allerdings vorbereitend auch die bestehende Verschleißdecke entfernt werden, was die Bauphase noch einmal verlängert.

Was sagt die Gemeinde zu den Vorhaben?

„Das ist für Brühl eine tolle Sache“, freut sich Bürgermeister Göck, als er von uns über die Planungen erfuhr, denn der schlechte Zustand der „Buckelpisten“ werde schon seit Jahren angemahnt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.01.2019