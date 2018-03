Badsanierung geht weiter

Anzeige

Brühl.Zu seiner öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat am heutigen Montag um 18.30 Uhr im Rathaus.

Auf der Tagesordnung steht zunächst ein Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren für die Errichtung eines Zweifamilienhauses in der Uhlandstraße und ein Antrag auf Baugenehmigung für die Erweiterung eines Wohnhauses in der Scheffelstraße. Dazu kommen zwei kommunale Bauprojekte, so werden die Metallbau- und Verglasungsarbeiten für die Erneuerung von Fenstern und Türen in der Jahnschule sowie die Architekturleistungen für die weitere Sanierung des Hallenbades vergeben.

Außerdem geht es um die Entscheidung über die Offenlegung der kommunalen Lärmaktionsplanung, eine Stellungnahme zum möglichen Rückbau der öffentlichen Münz- und Kartentelefone in der Gemeinde durch die Telekom (wir berichteten) und die Errichtung der Anstalt „ITEOS“, der heutigen Datenzentrale Baden-Württemberg.