Geführt an die alte Fischtreppe

Der Höhepunkt der Vereinsfahrt stand mit der „Bamberger Runde“ auf dem Programm. Das sind zwar nur acht Kilometer, aber die zweite Hälfte hat viel zu bieten. Unter der Führung eines Bamberger Paddlers kam die Gruppe an den Hollergraben, eine alte Fischtreppe, die es im Slalom zu befahren galt. Den Abschluss machte eine schöne breite Schwallstrecke, die unterhalb an einer alten Schleuse mit Handbedienung endete. Die Slalomstrecke unterhalb des Rathauses, die natürlich auch von ein paar Paddlern getestet wurde, machte den nächsten Abschnitt. Durch das romantische „Klein Venedig“ ging es zum letzten Ausstieg. Die Runde war der Abschluss einer sonnigen, sehr gut organisierten Vereinsfahrt, an die sich alle lange erinnern werden. zg

