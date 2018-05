Anzeige

Brühl.Zu einem alles andere als alltäglichen Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr gestern am Nachmittag aus. Aufmerksame Passanten hatten gegen 15 Uhr gemeldet, in der Nähe der Kollerfähre eine Bartaga-me gesichtet zu haben. Diese Reptilienart stammt ursprünglich aus den trockenen Regionen Australiens und ist somit der Natur nach für ein Leben in heißen, trockenen Bereichen ausgestattet – nicht unbedingt die Biotop-Beschreibung der Brühler Rheinauen.

Entsprechend machte sich die Wehr auf den Weg, die Echse einzufangen. Da das Tier ruhig in der Sonne lag, konnte es – anders als erwartet – schnell eingefangen und ins Tierheim Heidelberg gebracht werden.

Bartagamen sind beliebte Haustiere. Nicht selten teilen sie aber, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, das Schicksal vieler Exoten: Sie werden einfach ausgesetzt. In der freien Natur fressen sie nahezu alles, was ihnen in die Quere kommt. Gräser oder Früchte, aber auch größere Insekten stehen auf dem Speiseplan. Im Sommer hätte das Tier in den Rheinauen also überleben können, doch spätestens im Winter wäre es sicher gestorben. ras/cb