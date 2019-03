Bastelkreis mit großem Spaßfaktor

Brühl.Mit einer Gemeinschaftsmesse in St. Michael läutete die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Rohrhof ihre Mitgliederversammlung ein. Die Messe wurde von Ursula Kuhn und Marianne Seitz unter dem Motto: „Phöbe – eine starke Frau“ gestaltet und thematisierte das Frauendiakonat. Der Präses der Gruppe, Pfarrer Erwin Bertsch, nahm in seiner Predigt dazu Stellung. Auch er fand, dass die Kirche umdenken muss, um zukunftsfähig zu bleiben.

Im Anschluss daran trafen sich die Frauen im Kindergartensaal. Marianne Seitz stellte in ihrem Bericht die Veranstaltungen des Vorjahres zusammen. Dazu gehörten unter anderem sieben Gemeinschaftsmessen, abwechselnd in Brühl und Rohrhof, und ein Jubiläumsgottesdienst anlässlich des 45-jährigen Bestehens. Ein fester Bestandteil im Jahresprogramm ist der „Mittwochstreff“, zu dem sich regelmäßig Frauen unter der Leitung von Ursula Kuhn zusammenkommen. Beim Erwähnen der zahlreichen Aktivitäten wie Frauenfrühstück, Wildkräuterspaziergang und Gymnastikkurse zeigte sich die Bandbreite der aktiven und lebendigen Gemeinschaft.

Wallfahrt nach Dieburg im Juni

Ingrid Albert gewährte einen Einblick in die Arbeit des Bastelkreises und beschrieb den Werdegang des Adventsmarktes – von der Planung, über den Einkauf, dem Binden und Schmücken der Kränze und dem anschließenden Verkauf. Die Mitglieder bestätigten den großen Spaßfaktor während dieser Zeit.

Die Kassenverwalterin Daniela Eder legte ihren Bericht vor, der eine solide wirtschaftliche Basis für die Zukunft bildet. Den Ehrenamtspass der Gemeinde Brühl erhielten zu gleichen Teilen Lioba Wattler und Marianne Pogadl für ihren Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft.

Nach Informationen zum neuen Datenschutzgesetz, zum Frauenfrühstück am Samstag, 23. März, der Wallfahrt nach Dieburg am Donnerstag, 27. Juni, und dem Dank an alle, besonders aber an das Leitungsteam für die geleistete Arbeit, beendete die Vorsitzende Elsbeth Franz die Mitgliederversammlung. fr

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.03.2019