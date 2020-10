Baumann mahnt die Renaturierung an

Brühl.38 Kilometer fließt der Leimbach von seiner Quelle im Kraichgau bis zu seiner Mündung in den Rhein in Brühl. Und ungefähr genau so lang ist die Leimbachroute, die der Radsportbezirk Rhein-Neckar-Odenwald, die Grünen aus der Rhein-Neckar-Region und zahlreiche Interessierte beim Stadtradeln mit dem Fahrrad an dessen Ufer entlanggefahren sind.

Norbert Knopf, Kandidat der Grünen für den

...