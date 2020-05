Baumeister filigraner Nester stehen unter Naturschutz

Brühl.Für die einen sind sie eine wichtige Gesundheitspolizei , für die anderen einfach Störenfriede beim Kuchenessen. Wespen sind jetzt wieder verstärkt ums Haus, im Garten und an der Kaffeetafel unterwegs. Viele fühlen sich durch herumschwirrende Wespen gestört oder geraten in Panik, wenn sie ein Wespennest an ihrem Haus entdecken.

Die Insekten bilden komplexe Staaten, bauen filigrane Nester und sind auch sonst faszinierende und nützliche Tiere. Dafür nutzen viele Wespenarten Holzfasern, die sie mit ihren kräftigen Oberkiefern von verwitterten Holzoberflächen abschaben. Zerkaut und mit Speichel vermischt wird daraus nach der Trocknung eine Art Papier für den Nestbau.

Wespen stehen unter Naturschutz. Daher ist es verboten, das Nest einfach zu entfernen. Vielmehr noch: Wer ein Wespennest ohne behördliche Genehmigung entfernt und dabei erwischt wird, muss mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Daher empfiehlt es sich für diejenigen, die diese Tiere partout nicht in ihrem Umfeld haben möchten, frühzeitig tätig zu werden. Nestattrappen aus Zeitungspapier gaukeln den Wespen vor, dass dieser Platz belegt ist – dann suchen sie sich zumeist ein anderes Domizil.

Um die Plagegeister vom Teller fernzuhalten empfiehlt es sich, Lebensmittel auf den Tisch sicher zu verschließen und in einer entfernten Ecke eine alternative Fressstelle zu schaffen – sprich in einem großzügigen Umkreis eine Schale Obst, etwas Wurst oder Marmelade zu platzieren. Meist sind die gelb-schwarzen Tiere mit sich und ihren Aufgaben so beschäftigt, dass sie den Menschen nicht weiter ins Gehege kommen.

Doch da sie nun mal einen Stachel besitzen und diesen zur Verteidigung auch benutzen, ist trotzdem Vorsicht angebracht. Hektische Bewegungen sind nicht empfehlenswert. Wespen durch Wedeln zu vertreiben ist kontraproduktiv, denn die Tiere fühlen sich dann angegriffen und stechen womöglich. ras/zg

