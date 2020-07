Beeindruckt von Wohnungsbauprojekt

Brühl.Beim Verteilen ihrer Sonnenblumensamen hat Neza Yildirim den Brühler Sozialdemokraten geholfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Yildirim bewirbt sich momentan um die SPD-Bundestagskandidatur im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen.

Anerkennende Worte fand sie im Gespräch mit Gemeinderat Selcuk Gök zu der Tatsache, dass in der Albert-Einstein-Straße ein soziales Wohnungsbauprojekt entsteht. Das freut sie besonders, da bei solchen Projekten an diejenigen gedacht werde, die die weiter steigenden Mieten kaum zahlen könnten: „Denn das sind leider auch viel zu oft gerade jene Menschen, die – wie man in der aktuellen Situation sieht – unsere Gesellschaft am Laufen halten und dafür nicht anständig entlohnt werden“, so Yildirim.

Sie konnte sich noch gut erinnern, dass sie vor einigen Jahren das Wohnungsbauprojekt in der Rohrhofer Straße besichtigt hat und ist positiv von der aktiven Rolle beeindruckt, die die Hufeisengemeinde bei der Realisierung solcher Projekte spielt. Der Ort der Sonnenblumensamenverteilung war gut gewählt, dort konnten ihr Gemeinderat Pascal Wasow direkt zeigen, was das Gremium zur Unterstützung der Selbstständigen ermöglicht hat. So darf die Eisdiele „La Gelateria“ nun drei Parkplätze des Lindenplatzes für Sitzmöglichkeiten benutzen. Dadurch möchte der Rat den Inhabern ermöglichen, unter Einhaltung des Abstandes weiterhin eine Vielzahl von Personen zu verköstigen.

Am Dienstag, 14. Juli, findet die Nominierungskonferenz der Sozialdemokraten statt, auf der sich Neza Yildirim bewirbt. zg

