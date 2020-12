Befragung der Jugendlichen

Brühl.Wenn Kinder und Jugendliche aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung teilhaben, wenn sie bei Entscheidungen, die sie und ihr Umfeld betreffen, mitreden, mitgestalten und mitbestimmen, dann tragen sie zur Stärkung von demokratischen Strukturen bei, heißt es in einer Studie. Der Jugendhilfeverein Postillion möcht nun vor den jüngeren Einwohnern der Gemeinde wissen, wie es ihnen gehe, was sie in ihrer Freizeit unternehmen und wie zufrieden sie mit dem Angebot in ihrer Heimatgemeinde sind.

Dafür hat das Team der Jugendarbeit eine Online-Umfrage erstellt. „In etwa sieben Minuten seid ihr durch“, werben die Postillion-Mitarbeiter um Unterstützung. Bei den meisten Fragen könnten die Jugendlichen ganz ohne große Worte einfach Antworten ankreuzen.

„Die Antworten kommen anonym bei uns an“, versichert das Postillion-Team. Gleichzeitig wird erklärt, warum diese Umfrage überhaupt stattfindet. „Einige Fragen sind für uns interessant, um zu wissen, was wir euch vielleicht noch an Angeboten machen können und was euch in eurer Freizeit fehlt“, heißt es. Auf der anderen Seite wolle man einfach erfahren‚ wie es den Jugendlichen gehe und welche Themen sie beschäftigten. ras/zg

Info: Die Umfrage lässt sich aufrufen über /www.umfrageonline.com/s/jugendumfrage2020

