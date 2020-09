Begehrter Startblock beim Sprung ins Berufsleben

Brühl.„So eine Vielfalt an Ausbildungsberufen hatten wir noch nie in einem Jahr“, freute sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck, als er die neuen Auszubildenden und Beschäftigten im sozialen Freiwilligendienst (FSJ) zum Start in die neue Saison begrüßte. Insgesamt sind es 20 Jugendliche und Erwachsene im Alter von 16 bis 37 Jahren, die in der Gemeindeverwaltungen einen ersten oder neuen Schritt in die

...