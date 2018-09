Begeisterndes Bellen gibt’s für siegreiche Vierbeiner

Brühl.Quietschende Entchen, Dosen in Knochenform mit Leckerlis, Rasseln und Stoffdinosaurier – erlaubt war, was lockt und motiviert. Unter dem Motto „Wanted“ galt es am Sonntag, den schnellsten Hund Rohrhofs ausfindig zu machen. Frank Henk, Vorsitzender des Vereins der Hundefreunde Rohrhof, hätte sich zwar eine regere Teilnahme gewünscht, konnte aber dennoch 29 Starter-Teams begrüßen.

