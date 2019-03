Begeisterter Hundefreund

Brühl.Er ist „Mr. Schäferhundverein“ – heute feiert Werner Heuberger seinen 90. Geburtstag. Wie kein anderer in der Gemeinde ist er mit dem Hundesport verbändelt, gründete 1949 die Ortsgruppe im Verein für Deutsche Schäferhunde, prägte dessen Geschichte über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen mit und gab erst vor knapp drei Monaten das Amt des Ausbildungswartes in jüngere Hände weiter. Quasi nebenbei war er ehrenamtlich als Vereinsvorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Jugendwart tätig. Kaum ein Jahr, in dem er nicht mindestens ein Ehrenamt ausübte.

Heuberger, der hauptsächlich in den 1970er Jahren erfolgreich an nationalen und internationalen Pokalkämpfen teilgenommen hat, sich 1991 bei der Bundessiegerprüfung unter den besten Zehn platzieren konnte, blickt auf eine sehr erfolgreiche sportliche Karriere zurück. Seine letzte Prüfung hat er im Herbst 2014 erfolgreich abgelegt. Daneben hat er sich immer die Zeit genommen, um seine Vereinskameraden zu unterstützen.

Heuberger fühlt sich längst nicht zum „alten Eisen“ gehörend, steht auch heute noch täglich auf dem Platz und hat versprochen immer mit Rat und Tat zur Stellen zu sein, wenn er gebraucht wird. Und auch seine Ehefrau Ruth hält ihm dafür weiter den Rücken frei. ras/zg/ Archivbild: koob

