Behinderungen dauern zwei Wochen an

Brühl.Die Arbeiten zur Beseitigung der Holperpiste auf der Hildastraße (wir berichteten) haben nun einen Termin. Die umfangreichen Reparaturen am Asphalt in der Hildastraße im Ortszentrum wird die Firma Walter Sailer ab Montag, 23. Juli, im Auftrag der Gemeinde durchführen.

Im Zuge der Bauarbeiten dort wird auch gleich ein Kanalschaden behoben. „Die Arbeiten sind erforderlich, da durch die erhöhte Verkehrsbelastung und durch die hohe Anzahl von Grabungsarbeiten für Versorgungsleitungen in den vergangenen Jahren der Straßenaufbau in seiner Stabilität geschwächt wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die voraussichtlichen Reparaturkosten von rund 30 000 Euro teilen sich das Versorgungsunternehmen MVV und die Kommune – darauf habe man sich nach langen, aber vertrauensvollen Verhandlungen geeinigt, heißt es aus dem Rathaus.