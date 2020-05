„Bei diesen Motiven hat jeder etwas zu erzählen“

Brühl.Auch wenn die Besuchsregeln in den Seniorenheimen gelockert wurden, bleiben wegen des erhöhten Infektionsrisikos der älteren Menschen zahlreiche Einschränkungen des Alltags bestehen. Um dennoch zumindest einen visuellen Spaziergang durch die Gemeinde zu ermöglichen, hat sich eine Gruppe Fotografen um die Initiatoren Elke Rinderknecht, Anne Arend-Schulten und Fabian Frank zusammengefunden.

„In dieser aktuellen Situation ist es uns ein Anliegen, unsere große Wertschätzung aller Mitarbeitenden in den Heimen und der Heimbewohner mit ihren Angehörigen durch diese Aktion zum Ausdruck zu bringen“, erklärt das engagierte Trio gegenüber unserer Zeitung. Und so lieferten die örtlichen Fotografen Simone Gerne, Klaus Gredel, Anne Arend-Schulten, Angelika Zelch, Petra Kiesecker, Gabriele Bauer, Michael Anselm, Ernst Walter Blatt und Jochen Reifenberg schöne Aufnahmen aus der Hufeisengemeinde.

Insgesamt sind es 13 Motive, jeweils auf der Rückseite mit einem passenden Spruch versehen, verrät Rinderknecht. Jeder Heimbewohner bekommt eine Karte. Für die Einrichtungen selbst gibt es eine Collage der Motive und Sprüche als großes Plakat. „Da es verschiedene Motive und Sprüche sind, gibt es hoffentlich auch einen Gedankenaustausch unter den Heimbewohnern beziehungsweise mit den Pflegenden“, sagt Arend-Schulten bei der Übergabe der Impressionen.

Die Spende durch die Aktionsgruppe „Lichtblicke“ hatte sich durch die Bildbestellung etwas verzögert, da die Abzüge zunächst in eine Drogeriefiliale nach Brühl bei Köln geschickt worden waren. „Doch beide Marktleiterinnen hier und dort waren uns sehr behilflich“, freuen sich die Initiatoren. So wurden die Abzüge nicht ans Labor zurückgeschickt, sondern direkt an die kurpfälzer Adresse, so dass damit unter den gegebenen Umständen noch sehr viel Zeit eingespart werden konnte. Zudem wurden auch Kosten dafür übernommen.

Und so wurden nun an 260 Senioren Grußkarten mit den Brühler Motiven übergeben. „Alle Mitarbeitenden, mit denen ich gesprochen habe, sind von der Aktion überzeugt. Viele sind nicht direkt aus Brühl und waren von der schönen Natur in und um den Ort überrascht“, bilanziert Pascal Wasow von B+O. Mit manchen Bewohnern konnten die Verantwortlichen auch schon über die Aktion sprechen. „Alle haben zu den Bildern etwas zu erzählen und sind glücklich“, freut sich auch Elgin Meiss von Pro Seniore. Es sei dadurch viel über die Gemeinde gesprochen worden, welche Beziehung man zu Brühl habe und woher man ursprünglich stammt. Manche Motive waren den Senioren auch aus der Jugend durch Spaziergänge oder durch das alltägliche Leben in Brühl bekannt. Andere Motive waren „mal wieder schön zu sehen“, hieß es. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020