Bei ersten Reservierungen nur probiert und nicht storniert

Brühl. Einen interessanten Rückblick auf den ersten Öffnungstag im Hallenbad macht Bäderleiter Patrick Berndt in einer Pressemitteilung: „Grundsätzlich klappte das System. Im Abendblock waren die reservierten Plätze alle ausgebucht und die Gäste auch im Wasser. Warum aber ausgerechnet die ersten Blöcke zuvor zwar voll reserviert waren, aber die Bucher nur zur Hälfte da waren, wird noch geprüft.“

Das Hallenbad ist seit Dienstag wieder unter Pandemiebedingungen für den Badebetrieb geöffnet. Dabei gibt es eine Begrenzung auf insgesamt 31 gleichzeitig anwesende Besucher. Um dennoch möglichst vielen Schwimmfreunden den Zutritt zu ermöglichen, wurden jeweils zweieinhalbstündige Blöcke gebildet, nach denen die Badezeit endet. Die Startschwierigkeiten bei der Buchung führt Berndt in einer ersten Einschätzung darauf zurück, dass Gäste die Reservierung „ausprobiert“ haben, aber die „Stornierung“ vergessen haben. Gerade bei der geringen Anzahl von möglichen Besuchern im Hallenbad ist es laut Bäderchef wichtig, dass gebuchte Eintritte bei Verhinderung im System wieder storniert würden. Einfach nicht erscheinende Besucher würden vorläufig gesperrt. Die „Entsperrungsgebühr“ an der Hallenbadkasse kostet dann drei Euro.

Dass auch dieses Eintrittsgeld nicht die Kosten für die Einrichtung decke, rechnete Göck den Ratsmitgliedern und vor allem der Bevölkerung kurz vor. So würden im Jahr für das Hallenbad 500 000 Euro an Kosten auflaufen. Teile man diesen Betrag durch die zu erwartenden 12 000 Besucher pro Saison müsste eine kostendeckendes Ticket 40 Euro kosten.

Damit keine Warteschlangen vor der Kasse entstehen, müssen die Eintrittskarten eben im Voraus über ein Ticketsystem gebucht beziehungsweise erworben werden, erklärt Berndt. Zwar gibt es auch noch die Barzahlung, aber inzwischen laufe auch das elektronische Bezahlsystem. Das Vorzeigen der Reservierung an der Kasse genüge dann.

Dauerkarten gelten nicht

Die aktuellen Jahres-, Mehrfach- und Saisonkarten haben keine Gültigkeit fürs Hallenbad, sondern können erst von der nächsten Freibadsaison an eingelöst werden, weil es nicht möglich wäre, alle derzeit über 150 Dauerkartenbesitzer einzulassen. Das hat der Gemeinderat noch kurz vor Türöffnung im Bad entschieden. Um den „Dauerschwimmern“ entgegenzukommen, wird die Jahreskarte auf Wunsch anteilig rückvergütet - entsprechende Formulare gibt es an der Hallenbadkasse. Außerdem ist laut Ratsbeschluss der Einzeleintrittspreis in das Hallenbad von auf 3 Euro für Erwachsene und von 2,50 auf 2 Euro für Ermäßigte abgesenkt.

Dass man im Mai nächsten Jahres das Freibad „auf jeden Fall aufmachen“ wolle, bekräftigte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der jüngsten Ratssitzung . In dieser Freizeiteinrichtung können man mit entsprechendem Hygienekonzept Platz für 1000 Besucher gleichzeitig bieten.

Weiterhin gilt, dass jeder Gast beim Hallenbad das Recht hat, einen Block pro Tag vorab zu erwerben Er kann sich aber auch schon mehrere Eintrittskarten für verschiedene Tage bis zum Jahresende 2020 sichern. Um sich unter www.cm-access.de/Bruehlbaden registrieren zu können, ist eine E-Mail-Adresse nötig.

Dieses Konzept bemängelte Wolfram Gothe (CDU) als zu kompliziert insbesondere für ältere Badegäste. Die Gemeinde solle versuchen, die Modalitäten so einfach wie möglich zu halten, um die Hürden für den Badbesuch niedrig zu halten.

Vergabe als fair gewertet

„Wir hoffen, dass den Badegästen mit Problemen bei der Buchung von Angehörigen geholfen wird“, meinte Heidi Sennwitz (FW). Ihr Dank galt dem gesamten Bäderteam für die Öffnung des Hallenbades trotz Pandemie. Selcuk Gök (SPD) beurteilte die Vergabeweise der Eintrittskarten als fair und unterstrich die Wichtigkeit der Hallenbadöffnung. „Das schafft Zuversicht auch auf die Freibadöffnung 2021 zu hoffen“, meinte Dr. Peter Pott (GLB). ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.09.2020