Bei Lotterie erfolgreich

Brühl.Über einen Glücksspirale-Volltreffer von satten 100 000 Euro kann sich ein ungenannter Tipper aus Brühl freuen. So wurde sein Schein bei der Glücksspirale-Ziehung am Samstag, 6. Juli, mit diesem Gewinn bedacht.

Wer hinter dem Gewinner steckt, ist der Staatlichen Toto-Lotto-Gesellschaft noch nicht bekannt. Der gesuchte Glückspilz spielte die europäische Lotterie Eurojackpot und nahm zusätzlich für fünf Euro an der Glücksspirale teil. Eine lohnende Investition: Die gezogene sechsstellige Gewinnzahl 49 98 47 der Rentenlotterie stimmte nämlich exakt mit den letzten sechs Ziffern der Losnummer des Brühler Scheins überein. Der Volltreffer ist demnach 100 000 Euro wert – komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt.

Seinen Spielschein hatte der Glückspilz anonym in einer Brühler Lotto-Annahmestelle abgegeben. Zum Abruf des Gewinns muss er oder sie nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Dieser Brühler Volltreffer war bereits der zwölfte Glücksspirale-Großgewinn des Jahres in Baden-Württemberg, verrät Pressesprecher Mathias Yagmur gegenüber unserer Zeitung.

Die Glücksspirale ist die Lotterie, die aus der Olympia-Lotterie 1970 entstand und mit ihren Zweckerträgen jedes Jahr unzählige wohltätige Projekte in den Bereichen Sport, Denkmalschutz, Natur- und Umweltschutz, Wohlfahrtspflege und Musikkultur unterstützt. ras

