Brühl.Manchmal ist es doch verflixt, da bereitet man sich ein halbes Jahr für ein Open-Air- Konzert vor, lockt mit der perfekten Organisation viele Besucher an und dann das: Pünktlich zum Konzertanfang beginnt es zu regnen. Doch das Publikum ließ sich davon nicht abschrecken. Ausgestattet mit Regenschirmen oder Kapuzenjacken strömte es so zahlreich in den Steffi-Graf-Park, dass vor der Bühne fast kein Stuhl leer blieb. „Das Bild, das ich vor mir habe, ist absolut ergreifend“, zeigte sich der Vorsitzende Stephan Schulz von der Besucherzahl beeindruckt, „wir haben alles im Griff, außer das Wetter.“

Jedes Wort seiner Begrüßungsrede saß und verbreitete viel gute Laune. Die Gäste konnten sich entspannt zurücklehnen, das fantastische Konzert genießen, sich an der bunten Lichtshow und an der guten Verpflegung in der Pause erfreuen. „Dies ist ein Open-Air-Konzert der besonderen Art, das man so schnell nicht vergessen werde“, machte Schulz das Beste aus der Situation. Woran es liege, dass nach so einem heißen Tag wie Freitag, wo man sich auf jedes kühle Lüftchen gefreut hätte, nun so ein Nieselregen folgt, das müsse er mit der Gemeinde diskutieren, scherzte er, und begrüßte hiermit Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Regenoutfit, den Kulturamtsleiter Jochen Ungerer, dessen Vorgänger Lothar Ertl sowie Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch, „die Ihnen später bei einem Glas Bier näher erläutern wird, aus welch höherem Sinn es heute hier regnet“.

Was die Musiker des sinfonischen Blasorchesters der Brühler Bläserakademie, der Begleitband und der Gäste aus Mannheim „The Flames“ unter der Leitung von Tobias Nessel anschließend auf die Bühne brachten, war schon bemerkenswert. Charmant und informativ führte der Dirigent durch das abwechslungsreiche Programm, das nie ins Seichte abdriftete. Schon das schwierige „Danzón Nr. 2“ aus der Feder des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez, mit dem das Konzert begann, begeisterte durch Virtuosität und stilsichere Interpretation. Auch „Adiemus“ von Karl Jenkins, das vielen aus dem Werbespot einer Fluggesellschaft bekannt ist, wurde jedem hohen künstlerischen Anspruch gerecht.