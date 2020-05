Bei zehn Tagen ist die Grenze

Brühl.In einer Pressemitteilung fasst die Gemeindeverwaltung die Regeln zusammen, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Gebühren der Kinderbetreuungseinrichtung beschlossen hat (wir berichteten).

Ab dem Monat Mai werden demnach die Gebühren in der erweiterten Notbetreuung beziehungsweise im Regelbetrieb in den Brühler Betreuungseinrichtungen so erhoben, dass die Eltern eines Kindes, das bis zu zehn Tagen im Monat in der Notbetreuung untergebracht ist, dafür die halbe Gebühr der regulär gebuchten Angebotsform zu bezahlen haben.

Wird ein Kind mehr als zehn Tage im Monat betreut, werde von der Gemeinde die volle Gebühr berechnet – auch dabei immer ausgehend von der regulär gebuchten Angebotsform.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es nur noch wenige freie Plätze in der Notfallbetreuung gibt und daher nicht jede Betreuungseinrichtung im Ort wieder einen Regelbetrieb einführen kann, weil durch das Landesjugendamt die Gruppenstärke auf 50 Prozent reduziert wurde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020