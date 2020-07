Beide Gemeindekämmerer bekommen Geld zurück

Brühl/Ketsch.Die nächste öffentliche Sitzung des Schulverbandes Bildungszentrum findet am Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Marion-Dönhoff-Schule statt. Zunächst werden sich die Verbandsmitglieder dem Abschluss der Kassenbücher für das vergangene Jahr widmen.

Der Schulverband beschließt das Wirtschaftsjahr mit einer Bilanzsumme von immerhin 7,17 Millionen Euro. Auf der Aktivseite bildet das Anlagevermögen den Schwerpunkt mit rund 6,75 Millionen Euro, daneben steht das Umlaufvermögen mit rund 417 000 Euro. Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital von immerhin 4,37 Millionen Euro, aber auch Verbindlichkeiten in Höhe von 1,95 Millionen Euro entgegengesetzt. Zudem sind empfangene Ertragszuschüsse von 837 000 Euro ausgewiesen.

Aktuell 621 Schüler gemeldet

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 1,38 Millionen Euro – bleibt also den Vorgaben gemäß ergebnisneutral. Das liegt auch daran, dass die beiden Gemeinden als Schulträger eine Überzahlung von 102 000 Euro geleistet haben, dieses Plus soll an die Gemeindekassen zurückfließen, „sobald es die Liquiditätslage zulässt“, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt.

Neben diesem umfassenden Zahlenwerk steht auch der Bericht der Schulleitung auf der Tagesordnung. So soll über die derzeitige Situation an der Mario-Dönhoff-Realschule berichtet werden – dabei spielt naturgemäß der Unterrichtsbetrieb unter Corona-Vorzeichen eine wesentliche Rolle.

In der Marion-Dönhoff-Realschule werden aktuell 621 Schülern in insgesamt 24 Klassen unterrichtet. Die Schüler können nach Klasse 10 entweder den Realschulabschluss oder nach Klasse 9 den Hauptschulabschluss erwerben.

Träger dieser Bildungseinrichtung ist der Schulverband, dem die beiden Kommunen Brühl und Ketsch angehören. Verbandsvorsitzender ist der Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

Seine Informationen sowie die Fragen und Anregungen der Mitglieder der Verbandsversammlung runden die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung ab. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020