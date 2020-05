Beim Abbiegen Vorfahrt nicht beachtet

Brühl/Schwetzingen.Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es an diesem Freitag, 15. Mai, gegen 14.45 Uhr am Brühler Ortsausgang der Schwetzinger Straße, der Landesstraße 630, gekommen. Zwei Autos stießen dabei im Einmündungsbereich auf der Brücke über die Umgehungsstraße L 599 mit voller Wucht zusammen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Autofahrerin mit ihrem Fiat von der Landesstraße 599 gekommen und wollte nach links in Richtung Schwetzingen abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den VW einer weiteren Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Fahrzeug in Richtung Brühl unterwegs war, und fuhr in die Straße ein.

Die Fahrerin des Volkswagens konnte dem Auto nicht mehr ausweichen. So kam es im Einmündungsbereich zum folgenschweren Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Fahrerin des VW wurde vom Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren beide nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Während er Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu Verkehrsbehinderungen an dieser viel befahrenen Straße. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.05.2020