Bekannte Duette erklingen vollgepackt mit Emotionen

Brühl.Es braucht zwei, um sich zu streiten. Es braucht zwei, um sich zu verbünden. Es braucht zwei, um sich zu lieben. Zwei braucht es auch für eine große Musicalnummer. Und so sind auch zwei, nämlich Thomas Borchert und Navina Heyne, am Donnerstag, 17. Januar, ab 20 Uhr mit dem Programm „It takes two – Die schönsten Musicalduette“ in der Festhalle zu Gast.

„Diese Show ist vollgepackt mit Emotionen“, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum wird darin eingeladen zu den „romantischsten, spannendsten und lustigsten Duette, die die Musicalwelt zu bieten hat“

Die beiden Interpreten bringen jede Menge Kompetenz mit aus dem Musicalfach. Immerhin spielte Borchert unzählige Musical-Hauptrollen in ganz Europa. Heyne war Halbfinalistin des renommierten Gesangswettbewerbs der Kurt-Weill-Foundation in New York und wurde bei den Gandersheimer Domfestspielen mit dem Roswitha-Ring ausgezeichnet.

Zwei ausgewiesene Experten

In Essen und Hamburg aufgewachsen, begann Borchert schon als Vierjähriger das Klavier für sich zu entdecken. Mit 12 Jahren komponierte er seinen ersten Song und trat mit 13 das erste Mal in einem Hamburger Musikclub auf. Bald darauf gründete er die Band „Cakewalk“.

Nach dem Studium an der „Stage School of Music, Dance & Drama“ spielte er in vielen Musical-Produktionen. Broadway-Komponist Frank Wildhorn schrieb sogar eigens für ihn das Musical „Der Graf von Monte Cristo“.

Neben seiner Musical-Karriere schrieb Thomas Borchert weiter Songs, gab Solo-Konzerte und produzierte 1999 sein erstes Album unter dem Pseudonym Tom Reed – drei weitere Alben folgten.

Die Berlinerin Heyne studierte an der Bayerischen Theaterakademie „August Everding München“. Schon während ihrer Ausbildung hatte sie Engagements dort und Nürnberg, war sie Ensemble-Mitglied am Theater für Niedersachsen und spielte seitdem in vielen Musical-Produktionen in ganz Deutschland. ras/zg

