Belangloses des Alltags

Brühl.Der Kunst des schönen Schreibens ist derzeit eine Ausstellung in der Villa Meixner gewidmet. Kalligrafin Bärbel Schulz zeigt dort ihre Arbeiten (wir berichteten). Dabei hat sie auch Texte der Germanistin Yvonne Weber in ihre Werke aufgenommen.

Was liegt da näher, als in diesem Ambiente der Ausstellung auch einmal mehr die Texte in den Mittelpunkt zu hieven? „Von Alltagsabenteuern und Zettelwirtschaft“, also von den kleinen oft versteckten Dingen des Alltäglichen handelt das neue Buch der Germanistin Weber. Am Donnerstag, 30. Januar, findet um 20 Uhr eine Autorenlesung zusammen mit Bärbel Schulz inmitten der Ausstellung in der Villa Meixner statt. Dinge, Stimmungen, Belanglosigkeiten – Yvonne Weber sind sie aufgefallen und sie hat ihnen kleine Gedichte oder Geschichten gewidmet. Diese hat Bärbel Schulz gekonnt in kalligrafische Botschaften umgesetzt.

Karten für die Veranstaltung in der Villa Meixner gibt es für 10 Euro an der Rathauspforte

