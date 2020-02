Benny Zweig mit Bestnote

Brühl/Schwetzingen.Der 16-jährige Schlagzeuger Benny Zweig erreichte beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Baden-Baden in der Kategorie Drum-Set (Pop) 25 von 25 möglichen Punkten und erspielte sich damit einen ersten Preis. Das bedeutet für den Schüler der Musikschule Klangfabrik Rheinau/Brühl zugleich eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der Ende März in Waldstetten stattfinden wird.

Der in Schwetzingen wohnende Benny Zweig ist seit seinem fünften Lebensjahr Schüler des Brühler Musiklehrers Tobias Nessel. Er hat sich bereits vor zwei Jahren beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Paderborn einen tollen zweiten Preis im deutschen Vergleich erspielt.

Vielfach am Schlagwerk engagiert

Der erfolgreiche Jungmusiker ist vielfach mit seinem Instrument aktiv. Unter anderem spielt er noch bei der Stadtkapelle Schwetzingen und bei der Brühler Bläserakademie am Schlagwerk. Zudem ist Benny Zweig regelmäßig im Projektorchester der Bläserphilharmonie Rhein-Neckar dabei.

In jüngster Zeit trat der junge Schlagzeuger bei vielen öffentlichen Events zusammen mit der jungen Sängerin Leonie Greiner, ebenfalls Schülerin der Klangfabrik, im Duo auf und verzauberten das Publikum mit selbst geschriebenen Gänsehaut-Songs – zuletzt in Brühl bei der Vernissage der Kalligrafie-Ausstellung von Bärbel Schulz in der Villa Meixner Ende Januar (wir berichteten). ras/zg

