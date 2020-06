Bergamt hat Bewerbungen lange geprüft

Unsere Luftaufnahme zeigt die aktuelle Situation am „Brühler Loch“, der ehemaligen Geoenergy-Baustelle (im Vordergrund). Gut ist inmitten des Erdaushubs (unten), der für den Bau des Sportparks-Süd (Bildmitte) benötigt wird, das längliche Viereck der Um-mantelung der beiden bestehenden Bohrlöcher zu erkennen. Das auf dem Bild obere Loch führt zum Endpunkt in 3800 Metern Tiefe unterhalb von Rohrhof (weit im Hintergrund links), das vordere Loch geht bislang 400 Meter in die Tiefe.

© Lenhardt