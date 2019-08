Bernd Grieger ist der „Mister Tombola“

Brühl.Die 68. Auflage des Rohrhofer Fischerfestes steht in den Startlöchern. Am Freitag, 30. August, geht die Veranstaltung im Zeichen des Backfischs los. Ein fester Bestandteil des Programms ist dann an jedem Abend bis Montag, 2. September, jeweils die Tombola zugunsten eines guten Zwecks. Und dann steht er wieder im Rampenlicht: Bernd Grieger. Seit 13 Jahren ist der „Rohrhäfer“ das Gesicht der

...