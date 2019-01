Bernhard Müller und Rolf Haag geehrt

Brühl.„Ja wenn das Fußballspiel nicht wär, dann wär die Welt so öd und leer“, so lautet eine Zeile der Fußballhymne, die beim FV Brühl am Ende der Ehrungsmatinee angestimmt wurde. Es gehöre zur Tradition des Fußballvereins und seiner Abteilungen, einmal im Jahr Mitglieder, die dem Verein lange Jahre die Treue gehalten haben oder besondere Verdienste in und um den Verein erworben haben, entsprechend zu ehren und ihnen offiziell Dank zu sagen, betonte die Vereinsspitze beim Auftakt des ganz besonderen Ehrungsreigens im Vereinsheim „Sportpavillon“.

Die Veranstaltung bekam diesmal eine ganz besondere Note, weil der Fußballverein im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen begehen durfte – auch dabei war die Mithilfe der Ehrenamtlichen unabdingbar, hieß es. So dankte der Verein, der in Brühl eine Größe ist, den Mitgliedern für ihr besonderes Engagement und wertschätzte die herausragenden Leistungen der Aktivposten.

Eröffnet wurde der Vormittag traditionell vom Männerchor der Chorgemeinschaft unter der Leitung des stellvertretenden Dirigenten Wolfgang Reiser, der zunächst zwei Lieder zum Besten gaben und auch im weiteren Verlauf die Veranstaltung musikalisch umrahmten.

In seiner Begrüßung blickte der stellvertretende Vorsitzende des FVB, Lothar Greulich, auf das so ereignisreiche Jahr 2018 zurück. Doch sein Blick ging nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft des Vereins. So sei unter anderem der erste Spatenstich für den Sportpark-Süd, dem künftigen Domizil des Vereins, erfolgt.

Vereinsvorsitzende sind dabei

Auch der stellvertretende Bürgermeister Bernd Kieser lobte das starke, inklusive und interaktive Vereinsleben in der Hufeisengemeinde, richtete Grüße der Gemeinde aus und wünschte bei dieser besonderen Matinee allen Besuchern gute Unterhaltung.

Bevor die Chorgemeinschaft ihren zweiten Liedvortrag präsentierte, bekamen die Mitglieder des Fußballvereins, die im vergangenen Jahr einen runden Geburtstag feierten, als Dank ein besonderes Präsent überreicht.

Anschließend wurde den ehemaligen Vorsitzenden des Vereins – das waren an diesem Vormittag die anwesenden Walter Schleich, Horst Fröhlich, Hans Motzenbäcker, Bernd Kieser, Lothar Damm und Stefan Hoffmann – im Zusammenhang mit dem 100-Jährigen der Blau-Schwarzen für ihr Engagement in der Vergangenheit mit einem entsprechenden Weinpräsent gedankt.

Mehr als „nur“ Fußball

In der Abteilung Fußball ehrte der Verein den ehemaligen Jugend-Fußballtrainer Erwin Schön, sowie in der Abteilung Kampfkunst Helmut Schöffer. In der Abteilung Leichtathletik konnte der Verein gleich mehrere Athleten für herausragende Leistungen auszeichnen: Die jungen Athletinnen Lara Scheel, Katharina Ecker, Tabea Hoffmann und Tatjana Hoffmann sind insgesamt mit 35 Platzierungen in der Badischen Bestenliste des vergangenen Jahres genannt.

Anschließend folgte ein Reigen an Ehrungen, bei dem zahlreiche Mitglieder für ihre jahrelange Treue zu den Vereinsfarben in allen Sparten honoriert wurden – ein Sinnbild der Verbundenheit zum Verein.

Zum Ehrenmitglied ernannte der Verein gleich zwei unverzichtbare Vereinsfunktionäre: Bernhard Müller ist seit 1985 dem FV treu, trainiert seit 20 Jahren die Fußballjugend und ist im Vorstand aktiv. Rolf Haag ist bereits seit 34 Jahren aktiv und war ein begnadeter Fußballer des Vereins. Für seinen sportlichen Weggefährten fand Lothar Damm in seiner Laudatio besonders emotionale Worte und schwelgte gemeinsam mit ehemaligen Trainern in Erinnerungen.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das eingangs zitierte Fußball-Lied „Wer hat die Welt so schön gemacht“ und ließen den Sonntag bei Essen, Getränken und ausgelassener Stimmung ausklingen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019