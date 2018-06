Bertsch: Sie empfangen das Brot des Lebens

Anzeige

Brühl.„In der Feier der Eucharistie ist Jesus in dreifacher Weise unter uns gegenwärtig: In der Gemeinschaft, in seinem Wort und in der Kommunion, in seinem Brot, das er selber ist“, stellte Pfarrer Erwin Bertsch zu Beginn der Jubelkommunion mehrerer Gemeindemitglieder fest. Er empfinde es deshalb als einen schönen Brauch, sich immer wieder auch an den Tag zu erinnern, an dem man zum ersten Mal den Herrn empfangen hat, in dem man „das Brot des Lebens empfangen haben und seither immer wieder“.

Seit 71 Jahren ist das für Helga Hemmerich üblich, seit 70 Jahren für Gertrud Black. Vor 65 Jahren trat Liesbeth Durst erstmals an den Altar, vor 60 Jahren Ursula Helmle und Renate Seer. Vor einem halben Jahrhundert empfingen erstmals Peter Gaisbauer, Rosi Haberstock, Bärbel Hambsch, Irene Hitschfell und Cornelia Stang das Abendmahl.

Nach dem Brauch der Kirche wird man mit der Taufe aufgenommen in die Gemeinschaft der Glaubenden, in der Erstkommunion erfolgt die Aufnahme in die volle Mahlgemeinschaft, wie Pfarrer Bertsch unterstrich. ras