Beschwingt genießen

Brühl.Zu einem Sommerfest in fröhlicher Runde lädt die Pro-Seniore-Residenz in der Mannheimer Landstraße ein. Versprochen wird ein beschwingter Tag bei kulinarischen Köstlichkeiten vom Grill, aromatisch duftendem Kaffee, schmackhaften Kuchen und echten italienischen Eisspezialitäten.

Das Fest findet am Freitag, 9. August, von 15 bis 19 Uhr statt. Begonnen wird dann mit Kaffee und Kuchen. Ab 17.30 Uhr verwöhnt die Besucher Victors Küchenteam mit Grillspezialitäten. Als besonderer Höhepunkt regt am Nachmittag der Entertainer Dieter Augspurger zum Mitsingen an.

Die Mitarbeiter des sozialkulturellen Dienstes bieten den Besuchern zudem ein abwechslungsreiches Programm und die Mitarbeiter der Residenz verwöhnen sie mit einer alkoholfreien Cocktailbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.08.2019