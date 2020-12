Besuch ist nur nach Anmeldung erlaubt

Brühl.Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt an diesem Montag, 7. Dezember, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beschäftigt sich vorrangig mit privaten Anträgen auf Baugenehmigung – Besucher müssen sich für die begrenzte Zahl an Plätzen am Sitzungstag bis 12 Uhr bei der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, melden.

So geht es zunächst um einen An- und Umbau eines bestehenden Wohnhauses in der Schillerstraße. Danach geht es mit dem Antrag auf Bauvorbescheid für den Neubau eines Doppelhauses und Abbruch des Bestandshauses in der Luisenstraße weiter. Es folgt der Antrag auf Bauvorbescheid für den Abbruch der vorhandenen Schuppen und einer Neubebauung mit Büro, Sozialräumen und Kühlhaus für die Metzgerei Gieße in der Hildastraße. Zudem entscheiden die Ratsmitglieder über Antrag auf Befreiung für eine Einfriedung an den seitlichen Grenzen eines Grundstücks in der Gustav-Hertz-Straße. Das Finale bilden Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder und Besucher. ras

