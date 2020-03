Besuche jetzt einschränken

Brühl.Die Gemeindeverwaltung fordert in einer Pressemitteilung zu kommunalen Corona-Schutzmaßnahmen die Menschen auf, vor Besuch des Rathauses zunächst telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Auch zu Veranstaltung wird Stellung bezogen. „Einschätzungen und Sachlagen rund um die Ausbreitung des Coronavirus entwickeln sich äußerst dynamisch und ändern sich mittlerweile beinahe stündlich“, heißt es darin. Zunächst wurden Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt, da bei diesen Ereignissen keine effektiven Schutzmaßnahmen gegen eine unkontrollierbare Ausbreitung des Infektionsgeschehens möglich sei. Nun kommen auch kleinere Veranstaltungen in den Blick. Die Gemeinde hat daher die kommenden Gemeindeveranstaltungen in der Festhalle – Kaberettabende mit den „Spitzklickern“ und Ingo Oschmann – sowie die beiden Ferienprojekte der Jugendkunstschule abgesagt. „Das empfehlen wir auch anderen Veranstaltern“, hebt Bürgermeister Dr. Ralf Göck hervor.

Göck: Zunächst anrufen

Die Gemeinde möchte auch im Rathaus dabei helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und bittet daher alle Bürger, aufgrund dieser aktuellen Lage von persönlichen Vorsprachen abzusehen. Ganz besonders gilt dies für Personen, die sich in den vergangenen Wochen in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, die aktuell an Erkältungssymptomen leiden oder die zu einer durch eine Infektion gefährdeten Risikogruppe gehören.

Ob zur Klärung bestimmter Angelegenheiten ihr persönliches Erscheinen tatsächlich notwendig ist, könne man zunächst telefonisch oder per Mail abklären. Dazu sind die auf der Homepage der Gemeinde im Mitarbeiterverzeichnis des Rathauses, hinterlegten Durchwahlnummern zu finden oder eine Mail an buergermeisteramt@bruehl-baden.de zu senden. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020