Besucher müssen sich anmelden

Brühl.Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 20. Juli, um 18.30 Uhr in der Festhalle statt. Auf der Tagesordnung steht vorrangig beim Investorenauswahlverfahren zum künftigen Wohngebiet am Schrankenbuckel das geänderte städtebauliche Konzept nach der Beendigung des runden Tischs und die Beauftragung zur Erstellung des Bebauungsplans.

Zudem geht es beim Gemeindewohnhaus in der Friedrichstraße um die Heizungsanlage. Informationen durch den Bürgermeister und Anfragen schließen das Programm ab. Wegen Corona-Problematik ist die Besucherzahl auf 17 Personen beschränkt. Besucher müssen sich am Montag, 20. Juli, 12 Uhr, an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, anmelden. ras

