Ein Blick durchs Mikroskop offenbart Details von Schlangenhaut und mehr. Dort ist Max mit seinem Vater Hans Umschad zugange. Gefragt, weshalb sich beide die Dönhoff-Schule anschauen, meint Hans Umschad: „Wir leben hier, eine Schule am Ort ist einfach praktisch, außerdem war Max’ Mutter hier Schülerin und hat von damals schon gute Erfahrungen mitgebracht.“ Dass man alles anschauen kann und von Schülern geführt wird, fand auch Max prima, der so auf Augenhöhe seine Fragen stellen konnte.

Loderndes Feuer in allen Farben

Gleich nebenan lodert im Chemiebereich eine Flamme. Unterschiedliche Salzkristalle liegen bereit, die von den Interessierten in die Flamme gehalten werden dürfen. Je nach Beschaffenheit wird die Flamme dabei rot, lilafarben oder gar grün. „Faszinierend“, sagt Laura, die sich noch nicht rantraut, aber aus sicherer Entfernung zugesehen hat.

Nach einem lockeren Schwenk in den Keller des Schulhauses zur Kunstabteilung, wo Elijah gerade aus einem Klumpen Ton Schnecke und anderes Getier anfertigt und eine Menge großformatiger Bilder, Skulpturen aus Müll und Draht zu sehen sind, geht der Blick ins Schülercafé „Oase“. Willkommen ist man auch dort, bei leckeren Kuchen und dampfendem Heißgetränk.

Wieder zurück im Erdgeschoss wird’s noch einmal experimentell: Sarah und ihre Mutter Monika Groß schieben eine hellblaue Pappwolke zwischen die „Sonne“ (Glühlampe) und lassen sich von Lehrer Patrick Sauer erklären, was passiert. Monika Groß ist mit ihrer Tochter in der Schule unterwegs, weil sie aus Schwetzingen kommt und es dort „keine andere weiterführende Möglichkeit als das Gymnasium oder die Gemeinschaftsschule gibt.“ Das Konzept der Gemeinschaftsschule konnte sie nicht überzeugen, „ich wünsche mir für meine Tochter klare Strukturen und das stückweise Herangehen an die eigenständige Arbeit“, das sieht sie im Plan der Realschule individuell besser umgesetzt. Das habe sich bereits bei der allgemeinen Vorstellung zum Auftakt des Tages der offenen Tür herauskristallisiert. Mit einer Gruppe geht es weiter ins Obergeschoss mit einem Blick in die Leseschätze der Bibliothek, einer interaktiven Wanderung auf den Spuren von Kolumbus und einer kleinen Sprachlehre im Fach Französisch, in der „Lernwerkstatt“ wird die Methodik des eigenständigen Lernens anschaulich dargestellt.

Soziale Kompetenz fördern

Ganz wichtig ist es den Eltern auch, dass die soziale Komponente in der ganzheitlichen Erziehung nicht zu kurz kommt, da gefallen die Streitschlichter und die Schulsanitäter. Als „bewegte Schule“ bot die Dönhoff-Schule in der angrenzenden Sporthalle eine Bewegungslandschaft und die Möglichkeit zum Bouldern an der Kletterwand. Eine coole Aktion, bei der sich so mancher Gast auspowert. Die MDRS als Bildungseinrichtung mit Lebensraum-Charakter hat das dargestellt und nach außen transportiert, deshalb bilden sich lange Schlangen am Infopunkt für Anmeldetermine.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.03.2018