Betreuung wird seit 45 Jahren angeboten

Brühl.Das Haus der Kinder hat gleich dreifach Grund zu feiern. So wird die kommunale Betreuungseinrichtung bereits 45 Jahre alt. Außerdem soll die sechste Gruppe, die im laufenden Kindergartenjahr optional eingerichtet wurde, eingeweiht werden. Und schließlich wollen Team und Kinder den Sommer feiern.

Das alles soll an einem Tag der offenen Tür am Samstag, 29. Juni von 10.30 bis 15 Uhr gefeiert werden. Nach einem offiziellen Empfang um 11 Uhr ist auch die Bevölkerung zu einem Erlebnistag mit verschiedenen Aktionen und einem bunten Büfett eingeladen. Dabei können die Besucher das Haus der Kinder in der Nibelungenstraße kennenlernen. ras

