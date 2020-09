Betreuungsangebot startet nach der Kerwe

Brühl.Über die Anerkennung an den Schulen durfte sich die Aktion 60plus bei ihrem ersten Treffen nach den Sommerferien freuen. In der Jahnschule lobten die gastgebenden Rektorin Juliane Groß und ihre Kollegin Dorothea Schmidt-Schulte von der Schillerschule die Senioren mit motivierenden Worten. „Sie werden an den Schulen erwartet und sind willkommen, die Schüler freuen sich, dass sie wieder da sind und ihre Arbeit hat größten Wert, besonders für benachteiligte Schüler, denn deren Rückstand ist in der Corona-Zeit noch gewachsen.“

Damit alles optimal laufen könne, wollen die Schulen keine Maßnahme auslassen, die Kinder und Senioren schützt, betonten die beiden Rektorinnen bei dem Treffen unter Corona-Bedingungen. So wurden die Bereiche für die Betreuung der Schüler durch 60plus-Aktive an der Jahnschule in die Erdgeschosse gelegt, in der Schillerschule sogar in den Verwaltungstrakt, so dass den Betreuern lange Wege und viele ungewollte Begegnungen mit Schülern erspart bleiben.

Zwar besteht an den Grundschulen keine Maskenpflicht, die Schüler seien aber darauf vorbereitet, dem Wunsch ihrer Lernpaten nachzukommen und Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen.

Kontakt nur mit Abstand

Der Sprecher von 60plus, Helmut Mehrer, bedankte sich für die Umsicht. Es werde im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen das Hygienekonzept der Schule übernommen. Vorgeschlagen wurde zudem, dass man sich an den Schmalseiten der Tische gegenübersitzt, um so eine Tischlänge Abstand zu wahren. Das Betreuungsangebot werde nach dem Kerwewochenende langsam hochgefahren.

Mit einer um Norbert Blum ergänzten Trainermannschaft wird 60plus konzentriert die Bezirksmeisterschaft mit der Schach-AG vorbereiten. In der Dönhoff-Schule wird man auf den Beginn des zweiten Halbjahres warten müssen, hieß es bei dem Treffen in der Jahnschule.

Bevor die Versammelten auseinandergingen, feierten sie gemeinsam den inzwischen zwölften Geburtstag ihrer Aktion und stießen auf ein gesundes und hoffnungsvolles 13. Jahr an. sr

