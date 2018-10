Betrunkene Diebe geschnappt

Brühl.Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Verdächtige nach dem Aufbruch eines Firmenfahrzeuges im „Rennerswald“ festgenommen wurden, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Zeuge hatte beobachtet, wie sich drei Männer an dem Fahrzeug zu schaffen machten und hatte auch das Klirren von Glas gehört. Als die von ihm verständigte Streife eintraf, flüchteten die drei in unterschiedliche Richtungen.

Während einer von ihnen, ein 21-jähriger Pole, eingeholt und festgenommen wurde, wurde ein zweiter Verdächtiger, ein 20-jähriger Pole, in einer Mannheimer Wohnung, die als Arbeiterwohnheim registriert ist, angetroffen. Von dem dritten Verdächtigen fehlt nach wie vor jede Spur. Beide festgenommenen Verdächtigen, die mit über 0,8 und über 1,6 Promille alkoholisiert waren, wurden nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen und den Erhebungen von DNA-Proben wieder auf freien Fuß gesetzt.

Scheinbar hatten die Täter Elektrowerkzeuge aus dem Firmenfahrzeug entwendet, die sie bereits abseits des Fahrzeuges zum Abtransport bereitgelegt hatten. Zeugen können sich beim Polizeiposten Brühl unter Telefon 06202/71282 melden. pol

