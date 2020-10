Bewährte Ideen im modernen Gewand

So wie in diesem Plan dargestellt sollen die vier Mehrfamilienhäuser aussehen, die die Evangelische Stiftung Pflege Schönau in der Albert-Einstein-Straße errichten lässt. In den vier Mehrfamilienhäusern werden insgesamt 39 Wohnungen auf einer Grundfläche von 4000 Quadratmetern entstehen.

© Evangelische Stiftung Pflege Schönau